Черговий бенефіс Мессі: аргентинець оформив хеттрик і віддав асист у матчі МЛС

Денис Іваненко — 14 травня 2026, 08:03
У матчі регулярного чемпіонату МЛС Інтер Маямі здолав на виїзді Цинцинатті з рахунком 5:3.

Головним героєм зустрічі став Ліонель Мессі. Він записав у цій зустрічі одразу чотири результативні дії собі в актив.

В середині першого тайму м'яч від аргентинця залетів у ворота, коли захисник господарів намагався вибити його подалі. На 55-й хвилині він оформив дубль, замкнувши передачу від Родріго ле Пауля.

А вже наприкінці поєдинку результативні дії Мессі допомогли команді вирвати перемогу. На 79-й хвилині він віддав асист на Матео Сільветті, який зрівняв рахунок у зустрічі, а на 89-й гравці помінялись ролями – Ліонель поставив крапку в матчі, забивши ударом від дальньої штанги.

Зазначимо, що наступна гра Інтер Маямі відбудеться у ніч із 17 на 18 травня. "Чаплі" о 1:00 за київським часом прийматимуть Портленд.

