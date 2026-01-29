Вернер став гравцем клубу МЛС
Німецький форвард РБ Лейпциг Тімо Вернер перейшов у Сан-Хосе Ерсквейкс.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Угода розрахована до літа 2028 року. Фінансові деталі не розголошуються. Перехід відбувся на правах вільного агента, адже напередодні німецький клуб розірвав контракт з гравцем.
У клубі 29-річний форвард буде виступати під 11 ігровим номером.
Вернер приєднався до РБ Лейпцига ще влітку 2016 року зі Штутгарта за 23 млн євро, після чого відправився до лондонського Челсі за 53 млн.
З "синіми" німецький форвард став володарем Ліги чемпіонів та, Суперкубку УЄФА та клубного чемпіонату світу, однак пізніше Лейпциг повернув гравця за 20 млн. З "биками" Вернер виграв Кубок та Суперкубок Німеччини, однак закріпитися в основі йому не вдалося.
Після нетривалої оренди в Тоттенгемі, де Вернер здобув титул Ліги Європи, гравець знову повернувся до Лейпцига, де провів цього сезону 3 матчі, з'являючись на останніх хвилинах.