Вернер став гравцем клубу МЛС

Німецький форвард РБ Лейпциг Тімо Вернер перейшов у Сан-Хосе Ерсквейкс.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована до літа 2028 року. Фінансові деталі не розголошуються. Перехід відбувся на правах вільного агента, адже напередодні німецький клуб розірвав контракт з гравцем.

У клубі 29-річний форвард буде виступати під 11 ігровим номером.

𝙁𝙧𝙤𝙢 𝘽𝙪𝙣𝙙𝙚𝙨𝙡𝙞𝙜𝙖 𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙚 𝘽𝙖𝙮. 🎮



From Champions League nights to PayPal Park lights - @TimoWerner chose the Quakes. 🌍 ➡️📍 pic.twitter.com/1Ln8Z9o0aH — San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) January 29, 2026

Вернер приєднався до РБ Лейпцига ще влітку 2016 року зі Штутгарта за 23 млн євро, після чого відправився до лондонського Челсі за 53 млн.

З "синіми" німецький форвард став володарем Ліги чемпіонів та, Суперкубку УЄФА та клубного чемпіонату світу, однак пізніше Лейпциг повернув гравця за 20 млн. З "биками" Вернер виграв Кубок та Суперкубок Німеччини, однак закріпитися в основі йому не вдалося.

Після нетривалої оренди в Тоттенгемі, де Вернер здобув титул Ліги Європи, гравець знову повернувся до Лейпцига, де провів цього сезону 3 матчі, з'являючись на останніх хвилинах.