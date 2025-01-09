Верес планує викупити контракт Луана

Спортивний директор рівненського Вереса Юрій Габовда заявив, що клуб планує викупити контракт бразильського вінгера Луана Кампоса, який грає за клуб на правах оренди з Америки Мінейро.

Цитує функціонера пресслужба клубу.

"Щодо Луана. Так, він приєднався до нас минулого літа на умовах річної оренди з правом першочергового викупу. Можу сказати, що Верес скористається цією своєю опцією викупу футболіста. Наразі ми готуємо необхідні для трансферу документи", – розповів Габовда.

Нагадаємо, Луан перейшов у рівненський клуб на правах оренди, яка розрахована до завершення сезону-2024/25. У поточному сезоні на його рахунку 6 голів та 1 асист у 18 матчах.

Напередодні Верес затвердив Олега Шандрука на посаді головного тренера. На зимову паузу клуб пішов на 9-му місці в УПЛ, маючи 19 очок в активі.

У 17-му турі рівненський клуб з мінімальним рахунком програв Динамо.