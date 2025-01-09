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Верес планує викупити контракт Луана

Олександр Булава — 9 січня 2025, 13:22
Верес планує викупити контракт Луана
Луан
НК Верес

Спортивний директор рівненського Вереса Юрій Габовда заявив, що клуб планує викупити контракт бразильського вінгера Луана Кампоса, який грає за клуб на правах оренди з Америки Мінейро.

Цитує функціонера пресслужба клубу.

"Щодо Луана. Так, він приєднався до нас минулого літа на умовах річної оренди з правом першочергового викупу. Можу сказати, що Верес скористається цією своєю опцією викупу футболіста. Наразі ми готуємо необхідні для трансферу документи", – розповів Габовда.

Нагадаємо, Луан перейшов у рівненський клуб на правах оренди, яка розрахована до завершення сезону-2024/25. У поточному сезоні на його рахунку 6 голів та 1 асист у 18 матчах.

Напередодні Верес затвердив Олега Шандрука на посаді головного тренера. На зимову паузу клуб пішов на 9-му місці в УПЛ, маючи 19 очок в активі.

У 17-му турі рівненський клуб з мінімальним рахунком програв Динамо.

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Верес

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