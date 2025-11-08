Верес з голом Бойка переграв Рух: огляд матчу УПЛ

Сьогодні, 8 листопада, Верес у Рівному обіграв львівський Рух у межах 12-го туру Української Прем'єр-ліги.

Огляд матчу

Долю матчу вирішив гол Віталія Бойка у другій половині гри. Після удару зі штрафного м'яч зачепив одного з гравців Руха, змінивши траєкторію, дезорієнтував Герету та влетів у сітку воріт.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

12 тур, 8 листопада

Верес – Рух 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Бойко, 55

Верес: Горох, Сміян, Вовченко, Харатін, Ціпот, Стамуліс, Бойко, Веслі, Годя (Кльоц, 75), Шарай (Пушкуца, 90+3), Айдін (Тарануха, 75)

Рух: Герета, Слюбик, Копина, Холод, Лях, Притула (Сапуга, 59), Едсон, Підгурський (Слюсар, 59), Квасниця (Клайвер, 59), Фаал, Рунич (Алмазбеков, 75)

Попередження: Холод, Притула, Бойко, Горох, Едсон, Тарануха.

Таким чином, Рух зазнав вже третьої поразки поспіль і залишається передостаннім, а Верес піднявся на 9 місце у турнірній таблиці.

Нагадаємо, 12 тур УПЛ стартував у Тернополі, де Епіцентр поступився столичній Оболоні. Пізніше Колос обіграв Кудрівку.

Сьогоднішній ігровий день розпочався комфортною перемогою Зорі над Металістом 1925.