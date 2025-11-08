Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Верес з голом Бойка переграв Рух: огляд матчу УПЛ

Олександр Булава — 8 листопада 2025, 18:49
Верес з голом Бойка переграв Рух: огляд матчу УПЛ
НК Верес

Сьогодні, 8 листопада, Верес у Рівному обіграв львівський Рух у межах 12-го туру Української Прем'єр-ліги.

Огляд матчу

Долю матчу вирішив гол Віталія Бойка у другій половині гри. Після удару зі штрафного м'яч зачепив одного з гравців Руха, змінивши траєкторію, дезорієнтував Герету та влетів у сітку воріт.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ
12 тур, 8 листопада

Верес – Рух 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Бойко, 55

Верес: Горох, Сміян, Вовченко, Харатін, Ціпот, Стамуліс, Бойко, Веслі, Годя (Кльоц, 75), Шарай (Пушкуца, 90+3), Айдін (Тарануха, 75)

Рух: Герета, Слюбик, Копина, Холод, Лях, Притула (Сапуга, 59), Едсон, Підгурський (Слюсар, 59), Квасниця (Клайвер, 59), Фаал, Рунич (Алмазбеков, 75)

Попередження: Холод, Притула, Бойко, Горох, Едсон, Тарануха.

Таким чином, Рух зазнав вже третьої поразки поспіль і залишається передостаннім, а Верес піднявся на 9 місце у турнірній таблиці.

Нагадаємо, 12 тур УПЛ стартував у Тернополі, де Епіцентр поступився столичній Оболоні. Пізніше Колос обіграв Кудрівку.

Сьогоднішній ігровий день розпочався комфортною перемогою Зорі над Металістом 1925.

Рух Львів Чемпіонат України, УПЛ Верес Рівне

Верес Рівне

Гол Бойка приніс Вересу мінімальну перемогу над Рухом в 12 турі УПЛ
Верес – Рух: де дивитися матч 12-го туру УПЛ
Парад голів у Тернополі: огляд матчу Епіцентр – Верес
Верес у матчі з двома пенальті дотиснув Епіцентр в 11 турі УПЛ
Реабілітація Кривбаса після розгрому від Динамо, Колос проти срібного призера та битва аутсайдерів в 11 турі УПЛ

Останні новини