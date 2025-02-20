Верес розпрощався із 25-річним голкіпером

25-річний воротар рівненського Вереса Вадим Ющишин покинув команду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст провів у команді п'ять з половиною років. Він приєднався до рівнян влітку 2019 року. Проте за весь цей час Ющишин зіграв за Верес лише у восьми офіційних матчах (7 в Українській Прем'єр-лізі та 1 у Кубку України).

Разом з командою завоював золоті медалі Першої ліги сезону-2020/2021.

Нагадаємо, нещодавно Верес продовжив контракт із центральним захисником. Також раніше повідомлялося, що рівненський клуб переглядає капітана молодіжної команди Динамо Назара Балабу.