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Верес розпрощався із 25-річним голкіпером

Микола Дендак — 20 лютого 2025, 23:03
Верес розпрощався із 25-річним голкіпером
НК Верес

25-річний воротар рівненського Вереса Вадим Ющишин покинув команду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст провів у команді п'ять з половиною років. Він приєднався до рівнян влітку 2019 року. Проте за весь цей час Ющишин зіграв за Верес лише у восьми офіційних матчах (7 в Українській Прем'єр-лізі та 1 у Кубку України).

Разом з командою завоював золоті медалі Першої ліги сезону-2020/2021.

Нагадаємо, нещодавно Верес продовжив контракт із центральним захисником. Також раніше повідомлялося, що рівненський клуб переглядає капітана молодіжної команди Динамо Назара Балабу.

Верес

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