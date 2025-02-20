Верес оголосив про продовження контракту з центральним захисником

Верес продовжив контракт із центральним захисником клубу Семеном Вовченком.

Про це повідомила пресслужба рівненського клубу.

Попередня угода футболіста діяла кінця поточного сезону, а нова розрахована до 2027 року.

Семен Вовченко приєднався до Вереса 2022 року вільним агентом із тернопільської Ниви. За рівненський клуб він провів 69 матчів, за цей час забив 5 голів та зробив 1 асист. Також на рахунку захисника 16 жовтих карток і одна червона.

У поточному сезоні захисник зіграв за Верес у 18 матчах, в яких відзначився голом. Також у його пасиві 5 жовтих карток.

Раніше повідомлялося, що рівненський клуб переглядає капітана молодіжної команди Динамо Назара Балабу.