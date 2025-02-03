Верес з дублем Гайдучика поступився Шкупі у товариському матчі

Рівненський Верес поступився північномакедонському Шкупі на зборах у Туреччині.

Зустріч завершилась з рахунком 2:4. Дублем у складі "червоно-чорних" відзначився Микола Гайдучик.

Для Вереса це друга поразка не зборах, у стартовому поєдинку рівняни поступились польському Катовіце (3:4). Також в їх активі дві перемоги на Єдінством та Вардаром, а також нічия з Гурніком.

Товариський матч

3 лютого

Верес (Рівне) – Шкупі (Північна Македонія) 2:4 (2:1)

Верес: Кожухар (Когут, 61), Протасевич (Данніков, 61), Чечер (Сміян, 61), Вовченко (Козубенко), Шевченко, Харатін (Баран, 61), Кльоц (Кучеров, 61), Шарай (Нонго, 61), Дахновський, Степанюк (Вороб'як, 61), Гайдучик.

Наприкінці тижня суперником рівнян стане норвезький Гам-Кам.

Нагадаємо, раніше Верес продовжив контракт зі своїм досвідченим голкіпером та оголосив про трансфер Ігоря Харатіна.