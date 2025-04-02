Верес – Полісся: онлайн відеотрансляція матчу 1/4 фіналу Кубку України
ФК Полісся
У середу, 2 квітня, на стадіоні "Авангард" у Рівному відбудеться матч 1/4 фіналу Кубку України, у якому зійдуться місцевий Верес та житомирське Полісся.
Поєдинок за путівку до півфіналу Кубку України між представниками Української Прем'єр-ліги запланований на 18:00 за київським часом.
Дивіться відеотрансляцію, організовану футбольним клубом Верес, у прямому етері на сайті "Чемпіон".
Нагадаємо, раніше півфіналістами Кубку України стали чернівецька Буковина та донецький Шахтар.