Лівий Берег зберіг основного голкіпера перед стартом в УПЛ

Лівий Берег продовжив співпрацю із 28-річним голкіпером Романом Жмурком.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до 30 червня 2027 року. Фінансові деталі не розголошуються.

До "лелек" Жмурко приєднався перед початком сезону-2025/26. В його активі 27 матчів, 17 із яких завершив без пропущених м'ячів.

Зазначається, що надійна гра воротаря стала одним із чинників успішного виступу команди в минулому сезоні. Він також увійшов в історію Кубку України, відбивши всі удари в серії пенальті з Кудрівкою.

Раніше повідомлялося, що Лівий Берег продовжив контракт з одним із ключових захисників команди Ернестом Астаховим.

Нагадаємо, що за підсумками перехідних матчів Лівий Берег переміг Олександрію із загальним рахунком 2:1 та виборов право виступати в УПЛ.