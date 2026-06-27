Трансфер африканського нападника до Карпат зірвався

Трансфер нападника Олександрії Папи Ндіага Яде у львівські Карпати зірвався.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

"Зелено-білі" мали попередню домовленість з Олександрією щодо переходу форварда. Львів'яни випередили ЛНЗ у боротьбі за 26-річного футболіста. Хоча срібний призер минулого сезону першим виявив активний інтерес до гравця, "леви" долучилися до переговорів пізніше, але виявилися наполегливішими.

Попри попередню домовленість між клубами та самим футболістом, 26-річний мавританець до Львова не перейде. Водночас він також не залишиться в Олександрії.

Папа Яде народився 5 січня 2000 року в сенегальському місті Сент-Луї. Він вихованець відомої місцевої академії "Génération Foot".

У 19 років Яде переїхав до Франції, де провів значну частину кар'єри. Він захищав кольори Меца, Труа та Кревійї. На рівні французької Ліги 1 провів 62 матчі, у яких забив 3 голи та віддав 7 асистів.

Останнім клубом Яде до переходу в Олександрію був молдовський Шериф, за який він забив 15 голів у 50 поєдинках. У складі клубу з Тирасполя брав участь в єврокубках.

Яде викликався до молодіжної збірної Сенегалу, але згодом обрав національну команду Мавританії.

Напередодні Карпати підписали колишнього захисника Динамо.