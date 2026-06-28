Клуб УПЛ до жовтня проводитиме матчі чемпіонату лише на виїзді: відома причина

Оболонь до жовтня 2026 року не проводитиме домашніх матчів в УПЛ, а гратиме лише на виїзді.

Про це повідомила пресслужба київського клубу.

Зазначається, що на на "Оболонь Арені" триває вперше за понад 20 років повністю реконструюють футбольне поле.

Нове поле отримає сучасні системи дренажу, автоматичного поливу та електропідігріву, а вже на початку серпня розпочнеться гідропосів.

"Саме через реконструкцію Оболонь стартує в сезоні 2026/27 на виїзді. Плануємо повернутися на рідну арену вже у жовтні – на новий газон, який відповідатиме найсучаснішим стандартам УПЛ", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, першим домашнім для "пивоварів" стане матч проти криворізького Кривбаса. Поєдинок відбудеться в межах восьмого туру УПЛ. Базова дата – 10 жовтня.

Напередодні Оболонь підписала півзахисника Дмитра Мишньова. 32-річний футболіст став першим новачком "пивоварів" у літнє міжсезоння та виступатиме за команду під 15-м номером.