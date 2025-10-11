Українська правда
Колишній нападник Оболоні підпише контракт із Вересом – журналіст

Олексій Мурзак — 11 жовтня 2025, 20:18
Ростислав Тарануха
ФК Оболонь

Колишній нападник Оболоні Ростислав Тарануха стане гравцем рівненського Вереса.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформаціє джерела, це має статися найближчими днями.

"З того, що я знаю, днями, можливо, вже, Ростислав Тарануха має приєднатися до рівненського Вереса", – повідомив журналіст Михайло Співаковський.

Нагадаємо, контракт Таранухи зі столичним клубом завершився 30 червня і він отримав статус вільного агента.

Форвард провів за Оболонь 58 матчів, в яких забив 6 голів. Раніше повідомлялося про зацікавленість Кудрівки у послугах футболіста.

