Колишній нападник Оболоні підпише контракт із Вересом – журналіст
Ростислав Тарануха
ФК Оболонь
Колишній нападник Оболоні Ростислав Тарануха стане гравцем рівненського Вереса.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформаціє джерела, це має статися найближчими днями.
"З того, що я знаю, днями, можливо, вже, Ростислав Тарануха має приєднатися до рівненського Вереса", – повідомив журналіст Михайло Співаковський.
Нагадаємо, контракт Таранухи зі столичним клубом завершився 30 червня і він отримав статус вільного агента.
Форвард провів за Оболонь 58 матчів, в яких забив 6 голів. Раніше повідомлялося про зацікавленість Кудрівки у послугах футболіста.