Використали свої моменти: Харатін – про перемогу над Олександрією

Півзахисник Вереса Ігор Харатін оцінив перемогу над Олександрією у 24 турі Української Прем'єр-ліги та свій гол.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Ми сьогодні, я вважаю, добре зіграли, використали свої моменти, повністю виконали той план, який був перед грою.

Важливо було показати реакцію, показати характер – що ми мужні, що ми можемо зібратися у важкий момент. Це важливий момент для команди, для становлення справжньої команди. Тому я вважаю, що морально це дуже позитивно для нас.

Мій забитий м'яч? Хороший гол, але найважливіше – що це важливий гол. 2:0, трошки переломний навіть. Найголовніше – що сьогодні взяли 3 очки", – сказав він.