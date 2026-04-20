Використали свої моменти: Харатін – про перемогу над Олександрією
Півзахисник Вереса Ігор Харатін оцінив перемогу над Олександрією у 24 турі Української Прем'єр-ліги та свій гол.
Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.
"Ми сьогодні, я вважаю, добре зіграли, використали свої моменти, повністю виконали той план, який був перед грою.
Важливо було показати реакцію, показати характер – що ми мужні, що ми можемо зібратися у важкий момент. Це важливий момент для команди, для становлення справжньої команди. Тому я вважаю, що морально це дуже позитивно для нас.
Мій забитий м'яч? Хороший гол, але найважливіше – що це важливий гол. 2:0, трошки переломний навіть. Найголовніше – що сьогодні взяли 3 очки", – сказав він.
Також гравець пояснив вихід на гру без капітанської пов'язки.
"Вчора дізнався. Це рішення тренера – я поважаю це рішення", – зазначив Харатін.
Верес з 29 очками в активі посідає 10-те місце у турнірній таблиці чемпіонату. Олександрія з 12 очками залишилась на передостанній позиції.