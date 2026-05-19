Усі розділи
Півзахисник Колоса потрапив до сфери інтересів американського і європейського клубів

Олексій Мурзак — 19 травня 2026, 21:36
Ніко Гагнідзе
ФК Колос

Півзахисник Колоса Ніка Гагнідзе потрапив до сфери інтересів американського Нью-Іннленд Революшн та данського Мідтьюлланда.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, саме американці станом на зараз є ближчими до придбання грузинського гравця.

У поточному сезоні 25-річний Ніка провів 24 матчів за Колос, у яких віддав 3 асисти. Ковалівськи клуб придбав півзахисника влітку 2024 року за 300 тисяч євро у грузинської Діли.

Нагадаємо, у 29 турі УПЛ Колос програв Оболоні. Наразі команда Руслана Костишина займає 7-ме місце в турнірній таблиці, маючи в активі 46 очок. 

Колос

