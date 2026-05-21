Шахтар – Колос: прогноз букмекерів на матч останнього туру УПЛ

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 30 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, в якому Шахтар вдома прийматиме Колос.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,30. Нічия – 5,33. Виграш гостей – 11,0.

Поєдинок відбудеться 21 травня у Львові на стадіоні "Україна". Стартовий свисток має пролунати о 15:30.

Востаннє команди грали між собою 6 грудня 2025 року. Тоді вони не визначили сильнішого, зігравши внічию з рахунком 0:0.

Зазначимо, що перед очним протистоянням Колос посідає сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ. "Гірники" ж достроково стали чемпіонами за три тури до завершення чемпіонату.

