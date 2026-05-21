Шахтар – Колос: де та коли дивитись останній матч Степаненка в кар'єрі

У четвер, 21 травня, відбудеться поєдинок 30 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, в якому Шахтар вдома прийматиме Колос.

Протистояння має розпочатись о 15:30 на стадіоні "Україна" у Львові. Ця гра стане останньою в кар'єрі легендарного Тараса Степаненко, про що він оголосив напередодні.

Дивитися матч Шахтар – Колос можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ. Трансляція доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом поєдинку є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,30. Нічия – 5,33. Виграш гостей – 11,0.

Востаннє команди грали між собою 6 грудня 2025 року. Тоді вони не визначили сильнішого (0:0).

