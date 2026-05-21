Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шахтар – Колос: де та коли дивитись останній матч Степаненка в кар'єрі

Денис Іваненко — 21 травня 2026, 09:43
Шахтар – Колос: де та коли дивитись останній матч Степаненка в кар'єрі
Тарас Степаненко
ФК Колос

У четвер, 21 травня, відбудеться поєдинок 30 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, в якому Шахтар вдома прийматиме Колос.

Протистояння має розпочатись о 15:30 на стадіоні "Україна" у Львові. Ця гра стане останньою в кар'єрі легендарного Тараса Степаненко, про що він оголосив напередодні.

Дивитися матч Шахтар – Колос можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ. Трансляція доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом поєдинку є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,30. Нічия – 5,33. Виграш гостей – 11,0.

Востаннє команди грали між собою 6 грудня 2025 року. Тоді вони не визначили сильнішого (0:0).

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

Читайте також :
Фото 19-річний талант Шахтаря зробив пропозицію коханій під час вечері в ресторані
Колос Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк

Шахтар Донецьк

Шахтар – Колос: прогноз букмекерів на матч останнього туру УПЛ
Момент істини в боротьбі за срібло та збереження місця в еліті: анонс 30-го туру УПЛ
Стали відомі всі учасники єврокубків від України
Динамо після перемоги у фіналі Кубку України зрівнялося з Шахтарем за кількістю внутрішніх трофеїв
Шахтар лідирує у боротьбі за вінгера Кривбаса: гравцем також цікавляться клуби з Греції та Чехії – ЗМІ

Останні новини