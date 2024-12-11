Ми не скаржимось на травми – це просто факт: Компані оцінив розгромну перемогу Баварії над Шахтарем

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився про розгромну перемогу команди над донецьким Шахтарем.

Спеціаліст дав інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

"Ми мали дуже важкий початок гри. Втім, я гадаю, було зрозуміло, що ми краща команда. Баварія пропустила дуже швидко, але змогла зберегти спокій.

Ми не скаржимось на травми – це просто факт, таке трапляється за ходом сезону. У нас також є гравці, які тільки відновились після своїх ушкоджень.

Команда намагається довірятись своїй ідеї та грати із максимальною віддачею. Головне завдання ми зробили – виграли матч. Гравці домінували протягом матчу та мали безліч моментів", – розповів Компані.