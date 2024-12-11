Марино Пушич: Гравці Шахтаря зробили все, що могли у цій грі

Головний тренер донецького Шахтаря Марино Пушич прокоментував поразку в шостому турі Ліги чемпіонів мюнхенській Баварії (1:5) та оцінив гру своїх підопічних у цьому матчі.

Приводить слова наставника пресслужба "гірників".

"Гравці зробили все, що могли. Можу вам сказати, що я розчарований результатом, це по-перше, бо вважаю, що ми віддали гру наприкінці першого тайму. Але я не можу скаржитися на енергію, дисципліну й тактику своїх гравців, адже вони зробили все можливе. Тож, повторюся, коли ви граєте проти таких суперників, ви дуже швидко дістанете покарання за кожну маленьку помилку. І, на жаль, ми з цим стикнулися в першому таймі", – заявив Пушич.

Також хорватський спеціаліст загалом оцінив цю єврокубкову кампанію та подякував гравцям за виконану роботу.

"Ми провели багато гарних ігор, показали досить непоганий футбол. Не завжди отримували заслужений результат, особливо це стосується попереднього матчу. Але ми проявили себе, грали й змагалися з іншими командами. Мене влаштовує, що ми в цілому показали впродовж цієї кампанії в Лізі чемпіонів. Чи могли б ми набрати більше балів? Так, могли б. Разом з тим мушу зазначити, що в нас дуже насичений графік, а грати проти топових команд досить непросто. Скажу так: досвід, що ми отримуємо в таких іграх, дуже добре впливає на гравців", – підсумував спеціаліст.

Нагадаємо, вже цієї неділі, 15 грудня, Шахтар проведе останній офіційний поєдинок у 2024 році – у 17-му турі Української Прем’єр-ліги зіграє проти житомирського Полісся. Початок матчу – в 18:00 за Києвом.

Раніше, УЕФА назвала найкращого гравця матчу Шахтар – Баварія, а статистичний портал Sofascore визначив найкращого у складі "гірників".