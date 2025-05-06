Венгер: це не був хороший сезон для АПЛ

Легендарний французький тренер Арсен Венгер вважає, що у поточному сезоні рівень конкуренції в АПЛ був низьким.

Слова колишнього наставника Арсенала наводить beIN Sports.

"Чи був це хороший сезон для АПЛ? Я б сказав – ні. Манчестер Сіті не зміг нав’язати справжню боротьбу, а Арсенал втратив темп у ключовий момент. Ліверпуль занадто рано відірвався і домінував", – заявив Венгер.

Також французький фахівець звернув увагу на відсутність інтриги у боротьбі за виживання, де Саутгемптон, Лестер та Іпсвіч достроково вилетіли в Чемпіоншип.

"Я ніколи не бачив такого клубу, як Сандерленд, який мав би всього 11 очок наприкінці сезону. Це свідчить про серйозну прірву, що лише збільшується. Команди, які вилітають і знову повертаються, створюють порочне коло. Вони мають змогу зберегти кращих гравців, що ускладнює життя іншим клубам Чемпіоншипу".

Зазначимо, що за підсумками поточного сезону АПЛ до Чемпіоншипу вилетіла та ж трійка команд, яка підвищилася в класі за підсумками минулого сезону.