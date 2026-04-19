Усе ще попереду: Артета – про боротьбу за титул АПЛ

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета відреагував на поразку від Манчестер Сіті (1:2) у матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Його слова передає ВВС.

"Я дуже незадоволений результатом через те, як ми грали. Тепер це вже інший чемпіонат, і ми маємо перевагу в три очки за п'ять матчів до кінця. Усе ще попереду. Я дуже розчарований тим, що ми не здобули очок у цій грі, і тим, як це сталося, але не грою команди. Гравці відчували, що ми втратили шанс, але ми маємо перевагу в чемпіонаті перед наступними п'ятьма матчами, тож давайте рухатися далі", – підсумував Артета.

Після цього матчу Манчестер Сіті зрівнявся за втраченими очками з Арсеналом: команда Жузепа Гвардіоли відстає на 3 бали та має один матч у запасі.

У наступному турі "містяни" 22 квітня на виїзді зустрінуться з Бернлі, "каноніри" 25 квітня прийматимуть Ньюкасл.

Раніше повідомлялося, що Арсенал готовий піти на кардинальні міри, аби придбати зіркового нападника мадридського Атлетико Хуліана Альвареса.