Обидві команди знають, що не можуть втрачати очки: Гвардіола – про боротьбу з Арсеналом за титул АПЛ

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола оцінив боротьбу з Арсеналом за титул Англійської Прем'єр-ліги.

Його слова передає ВВС.

"Обидві команди знають, що трапилося в минулому. Обидві команди розуміють, що не можуть програвати чи втрачати очки. Наздогнати суперника буде важко. А наш календар дуже напружений, особливо з огляду на те, що попереду матч проти суперника [Евертона], який є справді дуже, дуже сильним.

Це складніше [для команди, що наздоганяє], як психологічно, так і фізично. Після матчу з Арсеналом нам доведеться їхати в Бернлі і грати на тому рівні, на якому ми повинні грати", – підсумував Гвардіола.