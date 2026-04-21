Обидві команди знають, що не можуть втрачати очки: Гвардіола – про боротьбу з Арсеналом за титул АПЛ
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола оцінив боротьбу з Арсеналом за титул Англійської Прем'єр-ліги.
Його слова передає ВВС.
"Обидві команди знають, що трапилося в минулому. Обидві команди розуміють, що не можуть програвати чи втрачати очки. Наздогнати суперника буде важко. А наш календар дуже напружений, особливо з огляду на те, що попереду матч проти суперника [Евертона], який є справді дуже, дуже сильним.
Це складніше [для команди, що наздоганяє], як психологічно, так і фізично. Після матчу з Арсеналом нам доведеться їхати в Бернлі і грати на тому рівні, на якому ми повинні грати", – підсумував Гвардіола.
Нагадаємо, напередодні Сіті переграв Арсенал та зрівнявся за втраченими очками з "канонірами": команда Гвардіоли відстає на 3 бали та має один матч у запасі.
Свій наступний матч "містяни" зіграють 22 квітня проти Бернлі.