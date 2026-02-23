Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Вболівальники Олександрії закидали сніжками автобус Оболоні після скасування матчу

Сергій Шаховець — 23 лютого 2026, 16:28
Вболівальники Олександрії закидали сніжками автобус Оболоні після скасування матчу
ФК Оболонь

Група вболівальників Олександрії закидала сніжками автобус Оболоні, коли команда залишала стадіон "Ніка", на якому мав відбутися поєдинок 17-го туру УПЛ.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал Брутальний футбол.

На кадрах видно, як сніжки летять у бокові вікна автобуса.

Про деталі інциденту в Олександрії в інтерв'ю УПЛ ТБ розповів генеральний директор "пивоварів" Олександр Різниченко.

"Зараз нас просто закидали сніжками, у нас розбите скло в автобусі – це вболівальники Олександрії.

Ми зняли відео, коли в наші вікна летіли сніжки. Ми готуємося до того, щоб виставити ці всі наші затрати або футбольному клубу Олександрія, якщо він буде готовий, або керівництву УПЛ", – сказав Різниченко.

Нагадаємо, що матч 17-го туру УПЛ Олександрія – Оболонь повинен був відбутися у понеділок, 23 лютого. Через критичний стан газону зустріч скасували. Відповідне рішення прийняв головний арбітр матчу і делегат матчу, оскільки поле було повністю замерзле та непридатне для гри.

Рішення щодо матчу за участю Олександрії та Оболоні буде прийняте на засіданні КДК УАФ.

Оболонь Олександрія Чемпіонат України, УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

Поле повністю замерзле: гендиректор Оболоні пояснив причини скасування матчу з Олександрією
Виконавчий директор Олександрії відреагував на скасування матчу проти Оболоні
Кудрівка розрахувалася з боргами: трансферний бан знято перед матчем із Зорею – ТаТоТаке
Матч Олександрія – Оболонь скасовано
Нападник Шахтаря потрапив у історію УПЛ за цікавим показником

Останні новини