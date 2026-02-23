Вболівальники Олександрії закидали сніжками автобус Оболоні після скасування матчу

Група вболівальників Олександрії закидала сніжками автобус Оболоні, коли команда залишала стадіон "Ніка", на якому мав відбутися поєдинок 17-го туру УПЛ.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал Брутальний футбол.

На кадрах видно, як сніжки летять у бокові вікна автобуса.

Про деталі інциденту в Олександрії в інтерв'ю УПЛ ТБ розповів генеральний директор "пивоварів" Олександр Різниченко.

"Зараз нас просто закидали сніжками, у нас розбите скло в автобусі – це вболівальники Олександрії. Ми зняли відео, коли в наші вікна летіли сніжки. Ми готуємося до того, щоб виставити ці всі наші затрати або футбольному клубу Олександрія, якщо він буде готовий, або керівництву УПЛ", – сказав Різниченко.

Нагадаємо, що матч 17-го туру УПЛ Олександрія – Оболонь повинен був відбутися у понеділок, 23 лютого. Через критичний стан газону зустріч скасували. Відповідне рішення прийняв головний арбітр матчу і делегат матчу, оскільки поле було повністю замерзле та непридатне для гри.

Рішення щодо матчу за участю Олександрії та Оболоні буде прийняте на засіданні КДК УАФ.