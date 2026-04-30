УПЛ назвала претендентів на звання найкращих тренера та гравця квітня
Українська Прем'єр-Ліга визначила претендентів на звання найкращих тренера та гравця місяця в чемпіонаті.
Про це повідомила пресслужба УПЛ.
На звання найкращого тренера квітня претендують Младен Бартулович (Металіст 1925), Руслан Костишин (Колос), Франсіско Фернандес (Карпати) та Арда Туран (Шахтар).
Водночас за перемогу у номінації найкращий гравець квітня заочно змагатимуться Олександр Андрієвський (Полісся), Віталій Буяльський (Динамо), Андерсон Джордан (Зоря), Назар Домчак (Карпати), Егіналду (Шахтар), Глейкер Мендоза (Кривбас), Карлос Рохас (Епіцентр) та Едуард Сарапій (Полісся).
Напередодні Українська Прем'єр-ліга склала символічну збірну 25-го туру, а також назвала найкращого тренера та гравця.