Кобін: Сидорчук однозначно найкращий гравець матчу проти Польщі

Колишній футболіст Шахтаря, Карпат та збірної України Василь Кобін вважає Сергія Сидорчука найкращим гравцем виїзного товариського матчу проти Польщі (3:1).

Його слова передає Український футбол.

"Хто заслуговує на звання найкращого гравця?Сергій Сидорчук, однозначно. Відіграв на дуже високому рівні всі 90 з плюсом хвилин. Працював і на оборону, і на атаку з однаковою користю.

Хто був найслабшою ланкою? Не хотілося б когось персонально виділяти в такому світлі, наділяти таким не почесним званням. Однак Реброву та тренеру, який у збірній відповідає за відпрацювання стандартних положень, треба поговорити з Олександром Зубковим, Людина взагалі не вміє грати головою. Ну от взагалі, геть не вміє.

Я навіть не пригадаю, коли таке було, щоб Олександр, граючи за Шахтар, боровся у своїй штрафній чи нав’язував боротьбу на другому поверсі. Дуже великий мінус для гравця. Потрібно тренерському штабу з тим щось робити. Неправильно, можливо, використовують його на полі", — сказав Кобін.

Нагадаємо, що це другий товариський поєдинок України в межах підготовки до Євро-2024. У першому матчі "синьо-жовті" розписали безгольову нічию з Німеччиною.

11 червня Україна проведе останній контрольний матч проти Молдови.

На груповому етапі чемпіонату Європи підопічні Сергія Реброва зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії.