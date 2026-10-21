Туран не відмовиться від атакувальної моделі: Кобін – про матч Шахтаря з Інтером у Лізі чемпіонів

Колишній захисник донецького Шахтаря Василь Кобін поділився очікуваннями від протистояння "гірників" з Інтером у матчі третього туру Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Український футбол.

"Вважаю, що фаворитом у цій грі є Інтер. По-перше, команда у Крістіана Ківу досвідченіша та статусніша, як на мене. По-друге, вони грають вдома. А ще у нас з італійськими клубами якась халепа постійно. Дуже вже непоступливі вони. Про силу Інтеру найкраще говорить той факт, що вони кілька сезонів поспіль пробиваються до стадій плейоф Ліги чемпіонів. Не так давно навіть до фіналу доходили. Дуже якісна команда. Певен, що у Мілані Інтер гратиме з позиції сили, першим номером. Більше триматиме м'яч і тиснутиме з перших хвилин. Гравцям Шахтаря варто бути готовими стримувати потужний тиск у перші 10-15 хвилин", – сказав Кобін.

Також експерт розповів, як намагатиметься грати Шахтар і спрогнозував підсумковий результат:

"Туран не відмовиться від атакувальної моделі, я так думаю, але чи дасть Інтер зіграти Шахтарю в його гру? От це питання. Про якісь недоліки у грі команди Турана не бачу сенсу говорити. Результати говорять самі за себе. "Гірники" не програють вже дев'ять матчів у всіх турнірах, але завжди є що покращувати. Інтер – команда, яка і забиває багато, і пропускає так само, а тому, думаю, що голів буде багато. Мій прогноз – нічия з рахунком 3:3".

Зазначимо, що гра відбудеться 21 жовтня у Мілані на стадіоні Джузеппе Меацца та розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстова трансляція протистояння буде доступна за посиланням.

Нагадаємо, що у стартових двох турах "гірники" набрали чотири залікові бали. Вони зіграли внічию з ПСВ (1:1) та здолали АЕК (3:1). Натомість Інтер обидві зустрічі програв – Реалу (1:2) та Брюгге (3:4).