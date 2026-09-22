Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Кобін очолив юнацьку команду Руху

Олег Дідух — 22 вересня 2026, 16:30
Кобін очолив юнацьку команду Руху

Відомий український фахівець Василь Кобін призначений на посаду головного тренера юнацької команди Руху U-17.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

До його тренерського штабу увійшли Сергій Хижий та Дмитро Хомченовський.

Попереднім місцем роботи Кобіна був Інгулець із Першої ліги чемпіонату України. Він був звільнений з клубу лише два тижні тому.

До цього Кобін працював головним тренером Миная та спортивним директором харківського Металіста. В якості гравця виступав за той же Минай, Закарпаття, Карпати, Шахтар, Металіст, Шахтар Солігорськ, Верес і Тобол. У 2009 – 2011 роках провів 11 матчів за національну збірну України.

Зазначимо, що основна команда Руха наразі посідає останнє місце в групі А Другої ліги.

Рух Львів Василь Кобін

Василь Кобін

Він, напевно, просто втомився: Кобіна звільнили з посади головного тренера Інгульця
Хочеться, щоб уже здобули серйозний титул: Кобін назвав двох фаворитів ЧС-2026
Поворознюк визначив долю Кобіна на посаді головного тренера Інгульця
Дима без вогню не буває: Поворознюк – про інтерес Карпат до Кобіна
ЛНЗ – Полісся: Кобін назвав фаворита центрального матчу 18 туру УПЛ

Останні новини