Кобін очолив юнацьку команду Руху

Відомий український фахівець Василь Кобін призначений на посаду головного тренера юнацької команди Руху U-17.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

До його тренерського штабу увійшли Сергій Хижий та Дмитро Хомченовський.

Попереднім місцем роботи Кобіна був Інгулець із Першої ліги чемпіонату України. Він був звільнений з клубу лише два тижні тому.

До цього Кобін працював головним тренером Миная та спортивним директором харківського Металіста. В якості гравця виступав за той же Минай, Закарпаття, Карпати, Шахтар, Металіст, Шахтар Солігорськ, Верес і Тобол. У 2009 – 2011 роках провів 11 матчів за національну збірну України.

Зазначимо, що основна команда Руха наразі посідає останнє місце в групі А Другої ліги.