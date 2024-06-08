Збірна України програла Польщі: огляд товариського матчу

Збірна України поступилась Польщі в товариському матчі у межах підготовки до Євро-2024. Поєдинок завершився з рахунком 3:1.

Огляд

Товариський матч

7 червня

Польща — Україна 3:1 (3:1)

Голи: 1:0 — 11 Валукевич, 2:0 — 16 Зелінський, 3:0 — 30 Романчук, 3:1 — 41 Довбик.

Польща: Скорупський, Валукевич (Берешинський 61), Саламон, Ківіор, Скураш, Шиманський С. Романчук (Модер 61), Зелінський (Левандовський 61), Залевський (Пухач 72), Букса, Мілік (Урбанський 5 (Калузинський 61)).

Україна: Бущан, Миколенко (Зінченко 46), Бондар, Таловєров, Тимчик, Сидорчук, Малиновський (Михайліченко 70), Зубков (Мудрик 70), Ярмоленко (Циганков 70), Судаков (Шапаренко 81), Довбик (Ванат 76).

"Синьо-жовті" проведуть ще один спаринг перед стартом чемпіонату Європи — з Молдовою (11 червня). Напередодні Україна зіграла внічию з Німеччиною.

На груповому етапі континентальної першості українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. Суперниками німців будуть команди Шотландії, Угорщини та Швейцарії.