Давайте вважати всю інформацію просто чутками: Кобін – про можливе призначення у Карпати

Новий головний тренер юнацької команди Руху U-17 Василь Кобін не став розкривати деталей щодо свого можливого призначення у тренерське крісло львівських Карпат.

Його слова наводить Український футбол.

41-річний фахівець зазначив, що тепер працює у структурі "жовто-чорних", тому попросив залишити цю інформацію лише на рівні чуток.

"Скажу так: якщо я зараз працюю не в Карпатах, а в Русі, то давайте вважати всю інформацію просто чутками", – відповів наставник.

Чутки про можливе призначення спеціаліста до зелено-білого клубу з'явилися після не надто вдалого старту Франа Фернандеса на чолі команди. Повідомлялося, що саме Кобін був фаворитом на заміну іспанському коучу, якому згодом вдалося покращити результати Карпат.

Кобін став частиною Руху 22 вересня 2026 року. Перед цим він попрацював у Минаї, Металісті та Інгульці. Останній клуб він очолював до 8 вересня 2026-го.

Відзначимо, що футбольна дорога Кобіна перетиналася з Карпатами. Протягом 2006-2009 років Василь був гравцем "зелено-білих", провівши за "левів" 85 ігор (9 голів і 16 асистів).