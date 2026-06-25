Хочеться, щоб уже здобули серйозний титул: Кобін назвав двох фаворитів ЧС-2026

Український тренер Василь Кобін висловився про чемпіонат світу-2026 із футболу, де добігає кінця груповий етап.

Його слова передає Sport.ua.

Він назвав двох своїх фаворитів турніру. Фахівець заявив, що підтримує особисто Ліонеля Мессі, а також виділив збірну, яка ще жодного разу не тріумфувала на Мундіалях.

"Звісно, я вболіваю за національну збірну Аргентини і за Мессі... Це ясно. Мені дуже подобається цей гравець, він просто найкращий для мене. Я для себе обрав фаворита ще до старту турніру – це національна збірна Нідерландів. Вони декілька фіналів програли. Хочеться, щоб уже здобули серйозний титул", – сказав Кобін.

Зазначимо, що аргентинці вже гарантували собі вихід у плейоф, здобувши дві перемоги у стартових турах. Вони є чинними чемпіонами світу.

Підопічні Кумана набрали поки чотири залікові бали. Загалом нідерландці тричі грали у фіналах Мундіалів, але кожного разу програвали.

Свій наступний матч "ораньє" проведуть 26 червня проти Тунісу. Збірна Аргентини закриватиме програму групового етапу 28 червня поєдинком проти Йорданії.

Нагадаємо, що напередодні визначилась перша пара раунду плейоф ЧС-2026. У ній зіграють обидва дебютанти цієї стадії турніру.