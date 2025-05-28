Стало відомо, чи опиниться Кобін в Руху

Головний тренер Інгульця Василь Кобін продовжить працювати у клубі з Петрового.

Про це повідомляє UA-Футбол.

За інформацією джерела, чутки про інтерес з боку Руха не відповідають дійсності. Львівський клуб не розглядає 40-річного спеціаліста як заміну Віталію Пономарьову.

Кобін уже зустрівся з президентом Інгульця Олександром Поворознюком, йому поставили амбітне завдання: повернутися в Українську Прем'єр-лігу.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2024/25 Інгулець посів 15 місце та вилетів у Першу лігу України. Команда до останнього зберігала шанси на виживання, але не зуміла здолати Ворсклу в останньому турі УПЛ.

Під керівництвом Кобіна Інгулець зіграв 30 матчів, здобув 5 перемог, 9 нічиїх, ще 16 поєдинків завершилися поразкою.