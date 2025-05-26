Кобін може залишитися працювати в УПЛ: який клуб цікавиться українським тренером

Головний тренер Інгульця Василь Кобін може замінити Віталія Пономарьова на посаді наставника Руху.

Про це повідомляє Sport Arena.

За інформацією видання, на нинішнього тренера львівської команди претендує клуб української Прем'єр-ліги, який наступного сезону ставитиме завдання виходу до єврокубків.

Раніше повідомлялося, що Пономарьов отримав пропозицію очолити польську Лехію.

Нагадаємо, його контракт із Рухом спливає наприкінці цього сезону. Водночас угода Кобіна з Інгульцем розрахована до літа 2027 року.

Рух посів підсумкове 8-е місце у турнірній таблиці чемпіонату України. Інгулець фінішував на передостанній позиції та вилетів до Першої ліги.