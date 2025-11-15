Мені незрозумілі ці речі: Ващук – про поразку збірної України від Франції

Колишній футболіст Динамо та збірної Владислав Ващук оцінив поразку національної команди у матчі з Францією (0:4) у межах відбору на ЧС-2026.

Його слова наводить Tribuna.com.

"Не знаю, що сказати. Занадто багато щось критикують, всі щось говорять, але самої гри [в України] немає. Сказати щось більше не можу.

Рішення зіграти напіврезервним складом? Коли ми грали, такого ж не було. Резервний, не резервний… Коли був відбір, то, напевно, ми всі ігри грали одним складом. Чемпіонат України, Кубок, збірна, Ліга чемпіонів — все одним складом.

Сьогодні мені незрозумілі ці речі. Те, що УЄФА робить такі речі, що грають через два на третій день… Сьогодні УЄФА та ФІФА футболістів використовують у своїх цілях. Це дуже погано", – розповів Ващук.