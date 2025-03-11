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Вантух – про нічию із Динамо: Зараз народжується новий хороший колектив

Володимир Максименко — 11 березня 2025, 17:51
Вантух – про нічию із Динамо: Зараз народжується новий хороший колектив
Зоря Луганськ

Захисник луганської Зорі Роман Вантух висловився про нічию в матчі 21 туру УПЛ проти Динамо Київ.

Футболіст поспілкувався з УПЛ ТБ.

"Звісно, що ми раді, адже грали із лідером чемпіонату. Не вважаю, що у нас складна кадрова ситуація, адже ми маємо орендованих і так чи інакше грали б таким складом.

Раділи всі разом, тому що народжується новий хороший колектив. Хлопці готові битись один за одного.

Потрібно було грати, адже якби сіли в оборону, то Динамо нас би розкрило б та ми могли програти.

Єврокубки? Команда просто об'єдналась навколо тренера і ми рухаємось від матчу до матчу. Не можу сказати, що ми дивимось туди до завершення чемпіонату", – розповів Вантух.

За підсумками поєдинку Зоря розмістилась на шостому місці у турнірній таблиці чемпіонату України, набравши 29 очок. Динамо продовжує лідирувати, маючи у своєму активі 51 заліковий бал.

У наступному матчі "чорно-білі" зіграють проти Колоса, а на киян очікує львівський Рух.

Нагадаємо, у першому матчі ігрового дня Олександрія розгромила Оболонь.

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