Вантух – про нічию із Динамо: Зараз народжується новий хороший колектив
Захисник луганської Зорі Роман Вантух висловився про нічию в матчі 21 туру УПЛ проти Динамо Київ.
Футболіст поспілкувався з УПЛ ТБ.
"Звісно, що ми раді, адже грали із лідером чемпіонату. Не вважаю, що у нас складна кадрова ситуація, адже ми маємо орендованих і так чи інакше грали б таким складом.
Раділи всі разом, тому що народжується новий хороший колектив. Хлопці готові битись один за одного.
Потрібно було грати, адже якби сіли в оборону, то Динамо нас би розкрило б та ми могли програти.
Єврокубки? Команда просто об'єдналась навколо тренера і ми рухаємось від матчу до матчу. Не можу сказати, що ми дивимось туди до завершення чемпіонату", – розповів Вантух.
За підсумками поєдинку Зоря розмістилась на шостому місці у турнірній таблиці чемпіонату України, набравши 29 очок. Динамо продовжує лідирувати, маючи у своєму активі 51 заліковий бал.
У наступному матчі "чорно-білі" зіграють проти Колоса, а на киян очікує львівський Рух.
Нагадаємо, у першому матчі ігрового дня Олександрія розгромила Оболонь.