Стандартна проблема Динамо та чемпіонський хід Шахтаря. Підсумки 14 туру УПЛ

Клуби Української Прем'єр-ліги провели черговий надзвичайно цікавий вболівальникам тур. 16 команд зіграли 8 матчів, у яких подарували глядачам чимало емоцій.

У 14-му за ліком ігровому колі вищої ліги чемпіонату Україну команди зіграли внічию у 2 іграх. Загалом футболісти забили 19 м’ячів, 6 із яких глядачі побачили в одному матчі. Чемпіон традиційно підбиває підсумки найпривабливішої ліги світу. І пропонує свіжі роздуми до вашої уваги.

Подія туру

Львівський Рух, який минулого сезону до останнього боровся за єврокубки, у цьому розіграші страждає від "вірусу нічиїх". Клуб не знав смаку перемог 8 матчів поспіль (але й програв за цей час лише двічі). Проте в 14 турі УПЛ підопічні Віталія Пономарьова зуміли перервати цю серію.

Суперником львів'ян був столичний Лівий берег, у якого також триває серія без перемог (вже 9 поєдинків). Але навіть цю звитягу Рух здобув лише завдяки пенальті. У підсумку мінімальна перемога з рахунком 1:0.

УПЛ

Матч туру

Від гри між житомирським Поліссям та луганською Зорею очікували цікавого матчу в обидві сторони. У підсумку так і сталося. Житомирці, як і належить одному з лідерів, було гострішим та стабільно створювали гольові моменти. Але першими забили луганці, скориставшись помилкою Макуана.

Однак майже одразу Роман Вантух отримав другу жовту картку та дав Поліссю можливість врятуватися (гра завершилася внічию). Та головне інше: підопічні Імада Ашура не можуть перемогти в УПЛ уже 5 матчів поспіль.

УПЛ

Гравець туру

Олександр Зубков провів зразковий матч проти Інгульця (6:0). На його рахунку гол та дві результативні передачі. Можливо, на нього так вплинула капітанська пов'язка, але саме Зубков став зіркою цього поєдинку.

Після 14 туру в Зубкова за 10 матчів в активі 5 голів та 3 результативні передачі. Наразі він на 6 місці в списку бомбардирів УПЛ.

Олександр Зубков ФК Шахтар

Розчарування туру

Не відходимо далеко від гри Шахтар – Інгулець. Саме клуб з Петрового є головним розчаруванням туру, та і старту сезону загалом. Команда наче і показує непогану гру, але лише в першому таймі. Майже завжди Інгулець провалюється по перерві.

Чемпіон Першої ліги сезону-2023/24 залишається єдиною командою, яка досі не перемагала в поточному розіграші УПЛ. В Інгульця також найгірша оборона в чемпіонаті (29 пропущених голів). Немає відчуття, що Інгулець – команда рівня еліти чемпіонату України.

ФК Шахтар

Сенсація туру

Рівненський Верес – чи не головна сенсація останніх місяців в УПЛ. Команда, яка минулого сезону боролася за виживання, не програє вже 8 матчів поспіль. За цей час Верес грав проти Шахтаря, Руха, Зорі, а в 14 турі ще й з Олександрією.

Підопічні Руслана Ротаня до цього матчу лише двічі втрачали бали, і досі не знали поразок. Цього разу Олександрія була як ніколи близько до програшу, але все ж зуміла врятуватися (1:1).

УПЛ

Антигерой туру

Роман Вантух – один з двох гравців Зорі, які досі не пропустили жодного матчу в УПЛ. Він є одним з лідерів оборони луганського клубу.

Але в матчі проти Полісся саме його дії підставили команду. Вантух отримав другу жовту карту в середині другого тайму, що було чи не вирішальним моментом у грі.

Команда туру

Рівненський Верес відіграв очки в лідера туру Олександрії та був близьким до перемоги. Команда не програє вже 8 матчів поспіль.

Наразі колектив посідає 9 сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 19 очок. Вже в наступному турі клуб гарантовано зможе піднятися вище, якщо переможе у грі проти черкаського ЛНЗ (в якого 18 балів).

УПЛ

Тренер туру

Попри те, що Олександрія втратила бали, ми хочемо відзначити роботу Руслана Ротаня. Його команда провалила перший тайм гри проти Вереса, проте по перерві вже "містяни" вели гру.

Ротань якісно відреагував на події на полі, чим і допоміг своїй команді продовжити безпрограшну серію. У сезоні-2024/25 його клуб досі не знав гіркого присмаку поразок.

Руслан Ротань ФК Олександрія

Гол туру

У грі Карпати – Колос було забито лише один м'яч, проте який! Бразильський півзахисник Карпат Бруніньйо шаленим ударом з гострого кута вивів свою команду вперед.

Не можна не відзначити і передачу від Амбросія Чачуа, який "черпачком" перекинув усю лінію оборони Колоса. Завдяки цій перемозі "леви" посідають 6 сходинку турнірної таблиці УПЛ, маючи в активі 21 заліковий бал.

Бруніньйо ФК Карпати

Проблема туру

Лідер чемпіонату київське Динамо знову не змогло зіграти "на нуль". Цього разу столичний колектив пропустив гол від Чорноморця. Це підсвітило чи не головну проблему підопічних Олександра Шовковського – стандарти.

Динамо пропускає в УПЛ вже 6 матчів поспіль (7 голів). І всі ці голи клуб пропустив зі стандартів. З іншого боку, Динамо не реалізовує свої. Команді терміново треба покращувати цей аспект гри, адже ця проблема може стати вирішальною в боротьбі за чемпіонство.

Георгій Бущан ФК Динамо

Висновок туру

За результатами УПЛ перших 14 турів можна заявити, що Шахтар пережив свою короткотривалу кризу. У перших турах команда показувала невиразну гру та часто втрачала бали, проте після нічиєї з Динамо в 11 турі Шахтар не мав особливих проблем.

Непоганий спротив нав'язували Чорноморець та Зоря, проте не було відчуття, що чинні чемпіони втратять бали. У грі "гірників" відчувається впевненість, якої не вистачало на старті сезону.