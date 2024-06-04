Вантух: Наступний сезон має вийти кращим для Зорі

Футболіст луганської Зорі Роман Вантух вважає, що наступний сезон буде кращим для його команди, ніж цей.

Слова захисника передає пресслужба клубу.

"Сезон вийшов складним для нас. Невдалий старт, потім затяжна яма і тільки в другій половині нам вдалося більш-менш стабілізувати нашу гру та ситуацію. Правду кажуть, як почнеш, так і поїдеш, тому добре, що вдалося зберегти місце. До останнього моменту ми билися за те, щоб залишитися.

Зараз уже, коли знаємо, що залишаємося, можна думати про наступний сезон, і я думаю, він має вийти набагато кращим і набагато цікавішим. У нас є час укомплектуватися і награти те, що ми показуємо.

Читайте також : Тренер Зорі: Цей сезон був провальним

Щодо складу на наступний сезон, ми не знаємо, чи збережеться цей склад. Цей, яким ми граємо останні матчі, — це хороший склад, який може боротися за хороші місця в УПЛ, набагато вище, ніж ми перебуваємо. Тому якби зберігся цей склад, який є, то я впевнений, що ми б виступили набагато краще. Але як буде з літа — побачимо", — сказав гравець.

Нагадаємо, у чемпіонаті України Зоря фінішувала десятою. У Лізі конференцій луганці посіли третє місце у групі з Маккабі Тель-Авів, Гентом та Брейдабліком, а в Кубку України вилетіли на стадії чвертьфіналу від Чорноморця.