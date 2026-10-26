Його дії були незрозумілими: Вантух – про вилучення Педрозу в матчі з Чорноморцем
Захисник Карпат Роман Вантух оцінив нічию з Чорноморцем (0:0) у 10 турі чемпіонату України.
Про це він розповів у коментарі УПЛ ТБ.
Вантух вважає, що Жан Педрозу підвів команду на старті зустрічі, коли отримав непотрібну червону картку.
"Якщо в попередніх поєдинках це можна було пояснити зарядженістю, то у цій грі Жан Педрозо підвів команду. Це не було проявом надмірної емоційності – просто його дії були незрозумілими.
Вважаю, що це червона картка. Я бачив епізод наживо, але відео ще не переглядав. Наскільки можу судити, він зіграв головою досить агресивно, тому й підвів команду. Тут справа не в зарядженості, а в порушенні дисципліни", - сказав оборонець.
Попри чисельну меншість Карпати намагались створювати небезпеку під час контратак.
"У першому таймі ми мали непоганий вигляд і кілька разів небезпечно вибігали в контратаки. Після перерви одесити, мабуть, зробили висновки, тому наші контрвипади вже не були такими гострими. Проте кілька можливостей у нас усе ж виникло.
Ми діяли відповідно до ситуації на полі, надійно оборонялися та розраховували на контратаки. На жаль, реалізувати свої нагоди не вдалося", - підсумував Вантух.
Карпати наразі мають чотириматчеву серію без перемог та наразі перебувають на 5-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату, маючи в активі 16 очок.
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