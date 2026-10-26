Його дії були незрозумілими: Вантух – про вилучення Педрозу в матчі з Чорноморцем

Захисник Карпат Роман Вантух оцінив нічию з Чорноморцем (0:0) у 10 турі чемпіонату України.

Про це він розповів у коментарі УПЛ ТБ.

Вантух вважає, що Жан Педрозу підвів команду на старті зустрічі, коли отримав непотрібну червону картку.

"Якщо в попередніх поєдинках це можна було пояснити зарядженістю, то у цій грі Жан Педрозо підвів команду. Це не було проявом надмірної емоційності – просто його дії були незрозумілими.

Вважаю, що це червона картка. Я бачив епізод наживо, але відео ще не переглядав. Наскільки можу судити, він зіграв головою досить агресивно, тому й підвів команду. Тут справа не в зарядженості, а в порушенні дисципліни", - сказав оборонець.