Карпати продовжили контракт із захисником юнацької збірної України

Львівські Карпати вирішили пролонгувати угоду з 19-річним правим захисником Юрієм Кокодиняком, який виступав у складі юнацької збірної України на цьогорічному чемпіонаті Європи.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Новий контракт розрахований до кінця червня 2029 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Зауважимо, що Кокодиняк є вихованцем "левів". За першу команду клубу провів один матч, зігравши у 2025 році проти Пенуела (8:0) у межах другого раунду Кубку України.

Натомість за юнацький склад U-19 львівського колективу взяв участь у 43 поєдинках, записавши до свого активу 1 гол та 4 асисти. На молодіжному рівні U-21 виступав за Карпати у 6 матчах, у яких відзначився 1 забитим м'ячем.

Окрім того, оборонець має досвід гри за юнацьку збірну України U-19, у складі якої він провів 13 ігор (результативними діями не відзначався) та вийшов до півфіналу цьогорічної європейської першості, де разом із командою зазнав поразки від Німеччини (1:2).

Нагадаємо, що напередодні підопічні Франа Фернандеса на останній хвилині врятувались від поразки у матчі 9-го туру Української Прем'єр-ліги з Епіцентром (2:2).