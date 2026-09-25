Ванат подешевшав на 3 мільйони євро: Transfermarkt оновив вартість українців у Сегунді
Владислав Ванат
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Transfermarkt оновив ринкову вартість гравців іспанської Сегунди.
Найдорожчим українцем у вибірці залишається нападник Жирони Владислав Ванат, хоча його вартість знизилася з 15 до 12 мільйонів євро.
Натомість цінник іншого форварда Жирони Олександра Пищура зріс з 350 до 900 тисяч євро – на 550 тисяч.
Голкіпера Жирони Владислава Крапивцова та нападника Кадіса Владислава Копотуна Transfermarkt оцінює у 300 тисяч євро кожного.
Вартість українських гравців Сегунди за версією Transfermarkt
- Владислав Ванат (Жирона) – €12 млн, -3 млн
- Олександр Пищур (Жирона) – €900 тис, +550 тис
- Владислав Крапивцов (Жирона) – €300 тис
- Владислав Копотун (Кадіс) – €300 тис
Напередодні Transfermarkt оновив ринкову вартість футболістів Української Прем'єр-ліги.