Ванат пояснив, чому молодіжній збірній України було важко грати проти Данії

Нападник київського Динамо та молодіжної збірної України Владислав Ванат вважає, що у команди Данії дуже хороші захисники, тому "синьо-жовтим" було складно грати проти данців.

Його слова передає Українська асоціація футболу.

"Мені здається, що на рівні національних команд захисники більш висококласні. Але от якщо взяти збірну Данії, то в неї захисники дуже хороші. Було складно грати проти них, і, гадаю, вони могли б виступати в топкомандах України", – сказав Ванат.

Вирішальний матч групового етапу молодіжного чемпіонату Європи Україна проведе проти Нідерландів.

Поєдинок відбудеться в середу, 18 червня, на стадіоні "Татран" у словацькому місті Прешов. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за Києвом. Україні для виходу в плейоф потрібно не програти.

У першому турі Євро-2025 підопічні Унаї Мельгоси зазнали мінімальної поразки від Данії, проте в другій грі виявилися сильнішими за Фінляндію. Нідерланди своєю чергою зіграли внічию з фінами та поступилися данцям.