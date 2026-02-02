Українська правда
Аутсайдер АПЛ зацікавився українським гравцем Жирони

Олексій Мурзак — 2 лютого 2026, 14:34
Аутсайдер АПЛ зацікавився українським гравцем Жирони
Владислав Ванат
Getty Images

Український нападник Жирони Владислав Ванат потрапив у сферу інтересів Вулвергемптона.

Про це повідомило британське видання Sportsboom.

За їхньою інформацією, Ванат розглядається в якості заміни норвежцю Йоргену Странд Ларсену, який, найімовірніше, перейде в Крістал Пелес.

Також зазначається, що представники 24-річного українця розглянуть пропозицію "вовків", навіть незважаючи на те, що вони йдуть на останньому місці в турнірній таблиці АПЛ.

Раніше головний тренер Жирони розкритикував Ваната за нерішучість в ухваленні рішень.

У поточному сезоні Владислав провів 21 матч у складі Жирони, відзначившись 8 забитими м'ячами та 1 гольовою передачею.

Напередодні каталонський клуб достроково припинив співпрацю з голкіпером збірної Хорватії.

Владислав Ванат

