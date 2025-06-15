Не заслужив: Ванат – про найкращого гравця матчу з Фінляндією

Нападник молодіжної збірної України Владислав Ванат оцінив результат матчу з командою Фінляндії (2:0) у межах 2 туру Євро-2025.

Цитує форварда Суспільне Спорт.

"Гарна гра. Здається, могли й більше м'ячів забити фінам. Перемогли і добре.

Взаємодія з Очеретьком? Він дуже розумний гравець, з ним легко знайти взаємопорозуміння. Можна сказати, що він мозок нашої команди.

На чемпіонаті Європи не може бути легких або важких матчів, тим паче, що ми граємо на третій день після надскладної гри. Не сказав би, що гра була набагато легшою. Можливо, суперник втомився. Найголовніше — те, що виграли", – розповів він.