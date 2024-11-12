Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ван Леувен: Я не дивився на те, що команда грає в Першій лізі

Ігор Чернявський — 12 листопада 2024, 19:55
Ван Леувен: Я не дивився на те, що команда грає в Першій лізі
ФК Металіст 1925

Головний тренер Металіста 1925 Патрік ван Леувен не звертав уваги на те, що команда грає у Першій лізі, коли йому запропонували її очолити.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Я погодився з планами Металіста 1925. Я не дивився на те, що команда грає в Першій лізі. Мені сподобалося бачення керівництва клубу. Тому я захотів допомогти, реалізувати своє бачення того, як має грати команда. Також важливою складовою було те, що я також маю допомогти вибудувати філософію клубної академії, щоб у всього клубу від головної команди до дитячих була одна структура.

Це мені завжди подобається, коли в клуба є своя філософія чи вони бажають її вибудувати. Це дуже важлива ціль. Ну і повернути клуб до Прем’єр-ліги, це наше завдання і його цікаво виконувати, коли маєш у своєму розпорядженні футболістів хорошої якості", – сказав ван Леувен.

Після 14 зіграних матчів Металіст 1925 йде на 4 місці у Групі Б Першої ліги. Підопічні ван Леувена виграли 5 останніх матчів поспіль із загальним рахунком 11:0.

Нагадаємо, Металіст 1925 міг грати цього сезону в УПЛ – для цього потрібно було виграти "Турнір чотирьох", який органіували для того, щоб визначити команду, яка замінить Дніпро-1 у вищому дивізіоні.

Втім, харків’яни не скористалися шансом, після чого тодішній головний тренер Віктор Скрипник подав у відставку. В кількох наступних матчах командою керував тренер дубля Сергій Карпенко, аж поки не запросили ван Леувена.

Металіст 1925 Чемпіонат України, Перша ліга Патрік ван Леувен

Металіст 1925

Металіст 1925 розгромив Шахтар, Ворскла забила 5 м'ячів Поділлю: результати жіночого ЧУ
Ракицький може продовжити кар'єру в клубі Першої ліги України – джерело
Металіст 1925 з голом Борячука здолав Вікторію у 16 турі Першої ліги
Кремінь прийме Полтаву, Металіст 1925 на виїзді зіграє проти Вікторії: трансляція матчів 16 туру Першої ліги
ЮКСА здолала Кремінь, Металіст 1925 з дублем Моури переграв Металург у 15 турі Першої ліги

Останні новини