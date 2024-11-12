Ван Леувен: Я не дивився на те, що команда грає в Першій лізі

Головний тренер Металіста 1925 Патрік ван Леувен не звертав уваги на те, що команда грає у Першій лізі, коли йому запропонували її очолити.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Я погодився з планами Металіста 1925. Я не дивився на те, що команда грає в Першій лізі. Мені сподобалося бачення керівництва клубу. Тому я захотів допомогти, реалізувати своє бачення того, як має грати команда. Також важливою складовою було те, що я також маю допомогти вибудувати філософію клубної академії, щоб у всього клубу від головної команди до дитячих була одна структура. Це мені завжди подобається, коли в клуба є своя філософія чи вони бажають її вибудувати. Це дуже важлива ціль. Ну і повернути клуб до Прем’єр-ліги, це наше завдання і його цікаво виконувати, коли маєш у своєму розпорядженні футболістів хорошої якості", – сказав ван Леувен.

Після 14 зіграних матчів Металіст 1925 йде на 4 місці у Групі Б Першої ліги. Підопічні ван Леувена виграли 5 останніх матчів поспіль із загальним рахунком 11:0.

Нагадаємо, Металіст 1925 міг грати цього сезону в УПЛ – для цього потрібно було виграти "Турнір чотирьох", який органіували для того, щоб визначити команду, яка замінить Дніпро-1 у вищому дивізіоні.

Втім, харків’яни не скористалися шансом, після чого тодішній головний тренер Віктор Скрипник подав у відставку. В кількох наступних матчах командою керував тренер дубля Сергій Карпенко, аж поки не запросили ван Леувена.