Оболонь орендує захисника ФК Харків Дмитра Капінуса.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, "пивовари" домовилися з харківським клубом щодо річної оренди 23-річного вихованця академії Шахтаря.

Його контракт з командою Младена Бартуловича спливатиме в грудні 2028 року.

Таким чином, Оболонь закриє позицію правого захисника – окрім Капінуса тут можуть зіграти Павло Полегенько та 19-річний вихованець київського клубу Ростислав Лящук.

Напередодні столичний клуб продовжив контракт з 33-річним правим вінгером Ігорем Мединським.

У минулому сезоні Оболонь набрала 31 очко за 30 матчів Української Прем'єр-ліги, завдяки чому посіла 12-те місце в турнірній таблиці.