Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Оболонь орендує захисника ФК Харків

Олексій Мурзак — 18 червня 2026, 19:51
Оболонь орендує захисника ФК Харків
Дмитро Капінус
ФК Харків

Оболонь орендує захисника ФК Харків Дмитра Капінуса.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, "пивовари" домовилися з харківським клубом щодо річної оренди 23-річного вихованця академії Шахтаря.

Його контракт з командою Младена Бартуловича спливатиме в грудні 2028 року.

Таким чином, Оболонь закриє позицію правого захисника – окрім Капінуса тут можуть зіграти Павло Полегенько та 19-річний вихованець київського клубу Ростислав Лящук.

Напередодні столичний клуб продовжив контракт з 33-річним правим вінгером Ігорем Мединським.

У минулому сезоні Оболонь набрала 31 очко за 30 матчів Української Прем'єр-ліги, завдяки чому посіла 12-те місце в турнірній таблиці.

ФК Харків Оболонь

Оболонь

Оболонь продовжила контракт з досвідченим вінгером
Оболонь підпише колишнього півзахисника Олександрії
Оболонь продовжила контракт з опорним півзахисником
Клуби УПЛ поборються за нападника Оболоні
Оболонь продовжила контракти з чотирма гравцями

Останні новини