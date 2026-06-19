Шальке 04, Ред Булл, Карабах і не тільки: ФК Харків назвав спаринг-партнерів на зборах в Австрії

ФК Харків проведе 8 контрольних поєдинків на зборах в Австрії.

Суперників та календар оприлюднила пресслужба клубу.

Календар спарингів ФК Харків на зборах

01.07. Карабах (Агдам, Азербайджан)

05.07. Янг Бойз (Берн, Швейцарія)

09.07. Ред Булл Зальцбург (Зальцбург, Австрія)

10.07. Вольфсбергер (Вольфсберг, Австрія)

15.07. Яблонець (Яблонець-над-Нисою, Чехія)

16.07. Градець-Кралове (Градець-Кралове, Чехія)

21.07. Фаджіано Окаяма (Окаяма, Японія)

22.07. Шальке 04 (Гельзенкірхен, Німеччина)

Раніше спаринг-партнерів на зборах в Словенії оголосив і черкаський ЛНЗ.

Трансляції всіх матчів заплановані на YouTube каналі клубу та UPL.TV

Напередодні віцепрезидент ФК Харків Юрій Коротун заявив, що клуб не зупиниться на підписанні Олександра Яцика з Динамо Київ і найближчим часом оформить ще два трансфери.