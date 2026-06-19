Шальке 04, Ред Булл, Карабах і не тільки: ФК Харків назвав спаринг-партнерів на зборах в Австрії
ФК Харків
ФК Харків проведе 8 контрольних поєдинків на зборах в Австрії.
Суперників та календар оприлюднила пресслужба клубу.
Календар спарингів ФК Харків на зборах
- 01.07. Карабах (Агдам, Азербайджан)
- 05.07. Янг Бойз (Берн, Швейцарія)
- 09.07. Ред Булл Зальцбург (Зальцбург, Австрія)
- 10.07. Вольфсбергер (Вольфсберг, Австрія)
- 15.07. Яблонець (Яблонець-над-Нисою, Чехія)
- 16.07. Градець-Кралове (Градець-Кралове, Чехія)
- 21.07. Фаджіано Окаяма (Окаяма, Японія)
- 22.07. Шальке 04 (Гельзенкірхен, Німеччина)
Раніше спаринг-партнерів на зборах в Словенії оголосив і черкаський ЛНЗ.
Трансляції всіх матчів заплановані на YouTube каналі клубу та UPL.TV
Напередодні віцепрезидент ФК Харків Юрій Коротун заявив, що клуб не зупиниться на підписанні Олександра Яцика з Динамо Київ і найближчим часом оформить ще два трансфери.