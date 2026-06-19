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Шальке 04, Ред Булл, Карабах і не тільки: ФК Харків назвав спаринг-партнерів на зборах в Австрії

Олексій Мурзак — 19 червня 2026, 21:46
Шальке 04, Ред Булл, Карабах і не тільки: ФК Харків назвав спаринг-партнерів на зборах в Австрії
ФК Харків

ФК Харків проведе 8 контрольних поєдинків на зборах в Австрії.

Суперників та календар оприлюднила пресслужба клубу.

Календар спарингів ФК Харків на зборах

  • 01.07. Карабах (Агдам, Азербайджан)
  • 05.07. Янг Бойз (Берн, Швейцарія)
  • 09.07. Ред Булл Зальцбург (Зальцбург, Австрія)
  • 10.07. Вольфсбергер (Вольфсберг, Австрія)
  • 15.07. Яблонець (Яблонець-над-Нисою, Чехія)
  • 16.07. Градець-Кралове (Градець-Кралове, Чехія)
  • 21.07. Фаджіано Окаяма (Окаяма, Японія)
  • 22.07. Шальке 04 (Гельзенкірхен, Німеччина)

Раніше спаринг-партнерів на зборах в Словенії оголосив і черкаський ЛНЗ.

Трансляції всіх матчів заплановані на YouTube каналі клубу та UPL.TV

Напередодні віцепрезидент ФК Харків Юрій Коротун заявив, що клуб не зупиниться на підписанні Олександра Яцика з Динамо Київ і найближчим часом оформить ще два трансфери.

ФК Харків

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