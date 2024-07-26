Лівий берег по пенальті пройшов Металіст 1925 на шляху до фіналу "Турніру чотирьох"

Лівий берег та Металіст 1925 визначили першого фіналіста "Турніру чотирьох" за право замінити Дніпро-1 в Українській Прем’єр-лізі.

Основний час завершився з рахунком 1:1. У серії післяматчевих пенальті точнішими виявилися гравці Лівого берега.

Вже на першій хвилині захисник Лівого берега отримав попередження за небезпечний фол поблизу карного майданчика. Арі Моура пробив зі штрафного, спрямувавши м’яч під самісіньку поперечку, але воротар Лівого берега Максим Механів врятував свою команду.

Вже за хвилину йому довелося робити це знову. Спершу той же Моура завдав удару з-за меж штрафного, а потім Раймонд Овусу добивав зблизька, але непробивний Механів здійснив ще два яскравих сейви.

Після нетривалого затишшя Металіст 1925 продовжив свої атакувальні пориви. Це призвело до чергового небезпечного штрафного, коли Владислав Войцеховський збив Капінуса на підступах до штрафного.

Після нетривалого затишшя Металіст 1925 продовжив свої атакувальні пориви. Це призвело до чергового небезпечного стандарту, коли Владислав Войцеховський збив Дмитра Капінуса на підступах до штрафного. Артем Борячук цілив у дальню "дев’ятку", але м’яч пролетів трохи вище воріт.

Попри багаточисленні моменти Металіста 1925, рахунок відкрили господарі (матч проходив на арені "Лівий берег"). Іван Когут видав ідеальний простріл на дальню стійку, а Войцеховський буквально заніс м’яч у ворота.

По перерві Металіст 1925 продовжив діяти першим номером, але завдяки впевненій грі у захисті Лівий берег утримував мінімальну перевагу... аж поки Василь Кравець не врятував харків’ян на передостанній хвилині компенсованого часу і не перевів матч у серію пенальті!

Вирішального промаху в серії припустився Арі Моура. Він завдавав останнього удару у складі Металіста 1925 і пробив у стійку.

"Турнір чотирьох" за право зіграти в УПЛ

Півфінал

26 липня

Лівий берег — Металіст 1925 — 1:1 (по пенальті 5:4)

Голи: Войцеховський 45+1, Кравець 90+4

Лівий берег: Механів, Соколов, Самар, Якимів, Дударенко (Сідней 90+6), Банада, Синиця (Галас 66), Дедух, Войцеховський (Співаков 46), Когут М. (Когут І.), Сухоручко (Колесник 72).

Металіст 1925: Мозіль, Пасіч, Кравець, Імереков, Капінус (Безуглий 75), Юрченко (Панченко 75), Чурко, Гармаш (Когут 64), Борячук, Моура, Фрімпонг (Сидоров 64).

Попередження: Самар 1, Войцеховський 14, Дедух 33 — Сидоров 76, Імереков 79

У фіналі "Турніру чотирьох" Лівий берег зустрінеться з переможцем пари Минай — Епіцентр. Матч між цими командами також відбудеться сьогодні, 26 липня. Початок — вже о 18:00 за київським часом.