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Скрипник подав у відставку з Металіста 1925

Ігор Чернявський — 26 липня, 17:48
Скрипник подав у відставку з Металіста 1925

Віктор Скрипник залишив посаду головного тренера Металіста 1925.

Про своє рішення він повідомив після півфінального матчу "Турніру чотирьох" проти Лівого берега, в якому його поступилася по пенальті.

Скрипник пропрацював у Металісті 1925 близько півроку. Контракт фахівця був розрахований до кінця 2026 року. Під його керівництвом команда провела 14 офіційних матчів, у яких здобула лише одну перемогу (над попередньою командою Віктора — Ворсклою).

Під Скрипника Металіст 1925 провів дві трансферні кампанії. Взимку харківський клуб підписав Дениса Гармаша, Владлена Юрченка, Максима Імерекова та інших іменитих гравців. Влітку "народжені в бою" продовжили якісно підсилюватися, придбавши Василя Кравця, В’ячеслава Чурка, Євгена Пасіча, Ігоря Когута.

Металіст 1925 Чемпіонат України, Перша ліга Віктор Скрипник

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