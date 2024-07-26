Скрипник подав у відставку з Металіста 1925

Віктор Скрипник залишив посаду головного тренера Металіста 1925.

Про своє рішення він повідомив після півфінального матчу "Турніру чотирьох" проти Лівого берега, в якому його поступилася по пенальті.

Скрипник пропрацював у Металісті 1925 близько півроку. Контракт фахівця був розрахований до кінця 2026 року. Під його керівництвом команда провела 14 офіційних матчів, у яких здобула лише одну перемогу (над попередньою командою Віктора — Ворсклою).

Під Скрипника Металіст 1925 провів дві трансферні кампанії. Взимку харківський клуб підписав Дениса Гармаша, Владлена Юрченка, Максима Імерекова та інших іменитих гравців. Влітку "народжені в бою" продовжили якісно підсилюватися, придбавши Василя Кравця, В’ячеслава Чурка, Євгена Пасіча, Ігоря Когута.