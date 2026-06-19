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Харків анонсував підписання ще двох новачків. Один із них – аргентинець

Олег Дідух — 19 червня 2026, 14:03
Харків анонсував підписання ще двох новачків. Один із них – аргентинець
Рафаель Профіні
Unión

Віцепрезидент ФК Харків Юрій Коротун заявив, що клуб не зупиниться на підписанні Олександра Яцика з Динамо Київ і найближчим часом оформить ще два трансфери.

Слова Коротуна наводить Радіо Чемпіон.

"В процесі ще двоє. Майже на фінальному етапі. Про одного точно можемо відкрити: на жаль, ми ще в процесі, бо це той гравець, який не з чемпіонату України. Це аргентинець Рафаель Профіні", – заявив Коротун.

Зазначимо, що про інтерес Харкова до Профіні повідомлялося ще минулого тижня. Це 22-річний аргентинський опорний півзахисник, який виступає за Уніон Санта-Фе. Його трансферна вартість оцінюється в 2,8 мільйона євро.

Нагадаємо, нещодавно ФК Харків влаштував ребрендинг клубу, відмовившись від назви Металіст 1925.

ФК Харків

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