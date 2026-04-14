Нам знадобиться щось особливе: Ван Дейк назвав умови для перемоги Ліверпуля над ПСЖ в 1/4 ЛЧ

Центральний захисник англійського Ліверпуля Вірджил Ван Дейк наголосив, що для перемоги над ПСЖ в матчі-відповіді в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів команді потрібно продемонструвати особливу гру та відчути підтримку вболівальників.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Обставини, можливо, дещо змінилися, але ми опинилися у звичному для нас місці. "Енфілд", великий вечір Ліги чемпіонів УЄФА, сильний суперник і шанс разом зробити щось справді особливе як клуб.

Я з нетерпінням чекаю на сьогоднішній вечір і сподіваюся, що ви відчуваєте те саме. Так, ми знаємо, яке велике і масштабне завдання стоїть перед нами, але саме заради таких матчів, таких вечорів ми всі живемо. Якщо ви не можете цим захопитися, то, на мою думку, ви обрали не той вид спорту.

Після першого матчу в Парижі я сказав, що нам знадобиться щось особливе, щоб пройти до півфіналу, і це стосується насамперед нашої власної гри, але також і атмосфери та підтримки, яку ви нам надасте. Обидві складові мають бути на найвищому рівні, якщо ми хочемо мати шанс".

Ван Дейк згадав минулі звитяги "мерсисайдців" у Лізі чемпіонів і висловив сподівання, що команда може зробити камбек у матчі-відповіді.

"Мені дуже пощастило пережити ті вечори, коли зв'язок між уболівальниками та грою був неймовірним. Я згадую Манчестер Сіті, Рому, звичайно ж, Барселону, навіть Реал Мадрид як у цьому, так і в минулому сезоні, і можу запевнити вас усіх, що кожен у цій роздягальні вірить, що ми можемо знову щось зробити сьогодні ввечері.

Так, гра в Парижі була недостатньо хорошою, і ми маємо покращитися в усіх аспектах, якщо хочемо мати шанс. Але Енфілд – це інша справа, і, сподіваюся, ми зможемо це продемонструвати сьогодні ввечері".

Нагадаємо, що "мерсисайдцям" для проходу до півфіналу ЛЧ потрібно відіграти як мінімум два м'ячі, оскільки у першому матчі проти Парі Сен-Жермен ліверпульці поступилися з рахунком 0:2. Голами тоді за парижан відзначилися Дуе та Кварацхелія.

Матч-відповідь Ліверпуль – ПСЖ відбудеться сьогодні, 14 квітня, о 22:00 (за київським часом). Раніше головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився своїми очікуваннями перед другим поєдинком.