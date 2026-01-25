Капітан Ліверпуля знайшов несподівану причину поразки від Борнмута

Капітан Ліверпуля Вірджил Ван Дейк прокоментував поразку команди від Борнмута у рамках 23 туру АПЛ-2025/26.

Його слова цитує офіційний сайт англійського клубу.

Лідер "мерсисайдців" не приховував свого розчарування від результату. Нідерландський захисник запевнив, що під час останнього взяття воріт від Борнмута його відверто блокували, але арбітр та VAR цю боротьбу проігнорували.

Також Ван Дейк скинув усю провину під час першого голу господарів на погодні умови.

"Перший гол, я думаю, було важко оцінити за таких обставин – вітер був дуже підступний. Пропустити такий м'яч – це ще не катастрофа, але це недобре. А от пропустити два голи за такий короткий проміжок часу – це зовсім кепсько. А потім, звичайно, коли у нас було 10 гравців, можна було сперечатися, чи потрібно було вибивати м'яч, чи ні", – сказав футболіст.

Ліверпуль лише на 80-й хвилині зумів відігратись у рахунку із 2:1 завдяки голу Домініка Собослаї. Однак втримати бодай виїзну мирову команді Арне Слота не вдалось. На п'ятій компенсованій хвилині Амін Адлі приніс перемогу "вишням" 3:2.

Відзначимо, що "мерсисайдці" вже протягом п'яти ігор поспіль не можуть перемоги в АПЛ. Востаннє Ліверпуль святкував успіх у чемпіонаті ще наприкінці 2025 року, коли переграв вдома Вулверхемптон 2:1.

Також поразку від Борнмута прокоментував головний тренер Ліверпуля Слот. За словами наставника, його підопічним просто забракло сил.