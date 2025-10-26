Ван Дейк – про останні результати Ліверпуля: Розмовами із цієї ситуації не вийти
Liverpool FC
Капітан Ліверпуля Вірджил Ван Дейк прокоментував невдалу серію команди з чотирьох поразок поспіль в АПЛ та підбив підсумки гри з Брентфордом.
Слова нідерландця передає TNT.
"Поразка важка, не приховуватиму. Дуже непростий момент – ми хотіли розвинути успіх, який був у Франкфурті, але вечір вийшов зовсім не таким, яким ми його уявляли.
Звинувачувати когось конкретного дуже легко, але у підсумку відповідальність все одно на всій команді. Ми маємо подивитись на себе у дзеркало – і я теж. Упевнений, що зможемо вийти із ситуації, але одними розмовами цього не досягти", – розповів Ван Дейк.
Зазначимо, що поразка від Брентфорда стала четвертою для команди поспіль в АПЛ. До цього "червоні" поступились Челсі, Манчестер Юнайтед та Крістал Пелес.
Напередодні гри із "бджолами" Ліверпуль переграв Айнтрахт у третьому турі Ліги чемпіонів – 5:1.
Раніше повідомлялось про травми двох гравців "червоних" у поєдинку проти німецького колективу.