Ван Дейк – про останні результати Ліверпуля: Розмовами із цієї ситуації не вийти

Капітан Ліверпуля Вірджил Ван Дейк прокоментував невдалу серію команди з чотирьох поразок поспіль в АПЛ та підбив підсумки гри з Брентфордом.

Слова нідерландця передає TNT.

"Поразка важка, не приховуватиму. Дуже непростий момент – ми хотіли розвинути успіх, який був у Франкфурті, але вечір вийшов зовсім не таким, яким ми його уявляли.

Звинувачувати когось конкретного дуже легко, але у підсумку відповідальність все одно на всій команді. Ми маємо подивитись на себе у дзеркало – і я теж. Упевнений, що зможемо вийти із ситуації, але одними розмовами цього не досягти", – розповів Ван Дейк.

“We need the people who were celebrating with us last year to be with us now even more” ❤️



Virgil van Dijk on Liverpool’s struggles and the importance of sticking together 🗣️



🎙️ @julesbreach | 📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/TfFz1KbRNR — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 25, 2025

Зазначимо, що поразка від Брентфорда стала четвертою для команди поспіль в АПЛ. До цього "червоні" поступились Челсі, Манчестер Юнайтед та Крістал Пелес.

Напередодні гри із "бджолами" Ліверпуль переграв Айнтрахт у третьому турі Ліги чемпіонів – 5:1.

Раніше повідомлялось про травми двох гравців "червоних" у поєдинку проти німецького колективу.